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Именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение прав граждан: Президент на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Беларуси

02.02.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Власть должна обеспечить соблюдение основных прав граждан. 2 февраля об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси Виктора Рябцева – вручил ему удостоверение и подарочный экземпляр Конституции.

На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов. Александр Лукашенко пожелал Виктору Рябцеву успехов на новом ответственном посту, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу попросить вас, наших руководителей двух ветвей власти – законодательной и судебной, чтобы вы действительно были надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны. От Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека - право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), - если главным инспектором по соблюдению прав человека будет Президент. И вы должны стать рядом со мной. И именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан

Виктор Рябцев известен как профессионал своего дела. Имеет богатый послужной список работы в судах Минска и Минской области, высшем хозяйственном суде и Верховном суде Республики Беларусь.

Виктор Рябцев, судья Конституционного суда Республики Беларусь:
Основные задачи – это защита конституционного строя, о чем сегодня при принесении присяги мною, проведении процедуры Президент еще раз подчеркнул. Защита конституционного строя, а также защита конституционных прав и свобод граждан, обеспечение верховенства Конституции и обеспечение ее действия. Это самое главное предназначение и задача Конституционного суда.

Именно мы силой власти должны обеспечить соблюдение прав граждан: Президент на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Беларуси

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