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Имиджевые ролики телеканала СТВ: чёткая детализированная картинка, сочные краски и стереовещание

02.10.2017 - 12:18

Мы так похожи: вы любите качество, и мы тоже – за качество. Именно поэтому наш телеканал – первая общенациональная телекомпания, которая сегодня перешла на формат вещания HD. Чёткая детализированная картинка, сочные краски и стереовещание – высокий стандарт, которому мы теперь соответствуем. В честь нового переворота в технологиях вещания мы подготовили для зрителей имиджевые ролики. Ролики с самой настоящей картинкой во всех смыслах этого слов

И действительно на площади Свободы, условленном месте встречи, мы застали Антона за беседой с жителем Вьетнама. Наверное, рассказывал о том, что СТВ переходит на цифровое вещание! Кстати, для роликов эта сцена тоже могла бы пригодиться, ведь в съёмках участвовали случайные столичные прохожие и работники.

Съёмочная группа роликов решила ничего не выдумывать и показать всё, «как в жизни». Что и стало слоганом мини-фильмов. Например, ведущая СТВ Ирина Ромбальская, действительно несколько раз в неделю занимается бегом по тому же маршруту. Правда, возможно не всегда в таких экстремальных условиях и под прицелом камер.

Ирина Мартьянова на съёмках ролика выполняла сразу 3 роли – корреспондента, который готовит материал о молочной ферме, актрисы и мамы двоих детей.

В качестве музыкального сопровождения композитор роликов Саша Немо недаром выбрал песню «Мы так похожи». Ведь благодаря изображению высокой чёткости в кадре мы будем максимально похожи на себя настоящих как внешне, так и внутренне. Мы заботимся о своём зрителе!

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