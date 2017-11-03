Инаугурация избранного президента Кыргызстана состоится 24 ноября

Новости Кыргызстана. 24 ноября пройдет церемония инаугурации избранного президента – Сооронбая Жээнбекова, сообщили в программе Новости «24 часа». Соответствующий указ подписал действующий глава государства Алмазбек Атамбаев.

Подготовкой программы мероприятий занимается Организационный комитет совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов.

Напомним, президентские выборы прошли в стране 15 октября. По результатам голосования, Сооронбая Жээнбекова поддержали более 54% избирателей.