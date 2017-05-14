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Инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце – видеофакт

14.05.2017 - 16:35

Новости Франции. Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Полномочия главы государства ему передал завершивший свой пятилетний период правления Франсуа Олланд. Политики побеседовали в президентском кабинете за закрытыми дверями, причем вдвое дольше запланированного.

Председатель Конституционного совета страны сообщил окончательные результаты голосования. После этого Эммануэля Макрона провозгласили главой государства. В его руках впервые оказалась не только атрибутика, символизирующая власть над всей страной, – орден самого Наполеона Бонапарта, но и многочисленные государственные тайны.

Церемония продолжалась рекордные 65 минут. Уже 15 мая 39-летний Эммануэль Макрон – самый молодой президент в истории Франции – совершит первый официальный визит. Встретится с канцлером Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце – видеофакт

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