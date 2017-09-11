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Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом

11.09.2017 - 18:03

Новости Беларуси. Еще до прибытия в Индию с официальным визитом Президента Беларуси в Нью-Дели проходит масштабный деловой форум. Здесь уже подписаны меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:
Заключены контракты и работаем с обувью – индусы нам готовят верх обуви. В принципе, наработки есть. Сегодняшняя задача, прежде всего, эту работу уточнить, определиться по срокам, количеству, направлению и перспективам дальнейшего развития. Самая интересная перспектива, конечно, будет и для индийской, и для нашей стороны –

совместное сотрудничество с Оршанском льнокомбинатом.

Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом

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