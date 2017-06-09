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Индия и Пакистан присоединились к Шанхайской организации сотрудничества

09.06.2017 - 17:13

Новости Беларуси. Безопасность и экономическое измерение. Александр Лукашенко обозначил белорусские приоритеты в работе Шанхайской организации сотрудничества. В Астане актуальные вопросы главы государств обсудили в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхайская организация – одно из самых влиятельных содружеств, которое занимает более 60% территории Евразии. 9 июня к объединению присоединились еще два крупных игрока – Индия и Пакистан. Во время выступления на саммите Александр Лукашенко подчеркнет, Беларусь как донор региональной стабильности может на деле вносить свой конкретный вклад в достижение целей Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, мы готовы усиливать роль нашей страны как связующего звена между Европой и Азией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В сопряжении с усилиями «шанхайской семьи» сохраняет свою актуальность белорусская инициатива о налаживании нового масштабного диалога между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому процессу. Шанхайскую организацию сегодня невозможно проигнорировать ни по одному из вопросов повестки дня мирового развития. Имея негативный опыт разделения и войн, наша страна одновременно служит позитивным примером мирного сосуществования культур и религий.

Растущая социальная нестабильность в отдельных странах и регионах тесно связана с уровнем их развития. Причина нестабильности именно в этом. Скажу откровенно: сегодня Европа страдает от наплыва беженцев, так вот, если бы Европа не отгораживалась и не дестабилизировала этот регион, а помогла, то сегодня не имела бы этой проблемы. Заявление Си Цзиньпина о том, что Китай будет содействовать развитию государств не только ШОС, но и по периметру организации, как раз очень важно с точки зрения решения этой страшной проблемы нелегальной миграции, которая ведет к глобальному терроризму. Убежден, что упрочение экономического измерения ШОС будет содействовать решению этого непростого вопроса. Предлагаем подумать над разработкой конкретных проектов (экономических, инвестиционных, логистических, гуманитарных), в том числе с активным привлечением государств-наблюдателей.

Как отметил белорусский лидер, нынешняя встреча – продолжение судьбоносного диалога, который был начат в Пекине на международном форуме «Один пояс и один путь». Символично и то, что саммит в Астане совпадает с началом работы специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Есть там и белорусский павильон. Главная его особенность – максимальная интерактивность. Оценить здесь посетители смогут наши последние разработки, отечественный экотранспорт и зерноуборочный комбайн на газовом топливе.

Индия и Пакистан присоединились к Шанхайской организации сотрудничества

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