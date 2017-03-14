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Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?

14.03.2017 - 10:52

В Беларуси ещё прошлой осенью стартовал уникальный информационно-образовательный проект «Марафон здоровья». Он появился на базе лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета и нацелен на то, чтобы научить белорусов быть здоровыми. Как этого достигнуть? Расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Павел Маркауцан, проректор по воспитательной работе БГМУ, кандидат медицинских наук, Владимир Пикереня, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ.

Павел Маркауцан

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