Информационно-образовательный проект «Марафон здоровья»: как научить белорусов быть здоровыми?

В Беларуси ещё прошлой осенью стартовал уникальный информационно-образовательный проект «Марафон здоровья». Он появился на базе лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета и нацелен на то, чтобы научить белорусов быть здоровыми. Как этого достигнуть? Расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Павел Маркауцан, проректор по воспитательной работе БГМУ, кандидат медицинских наук, Владимир Пикереня, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ.