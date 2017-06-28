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Информационное сотрудничество, сфера высоких технологий, инновации: основные темы Форума регионов

28.06.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Белорусская делегация прибыла в Москву для участия в четвертом Форуме регионов Беларуси и России. Он откроется уже 28 июня и продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, представители ведущих предприятий, деловые круги проведут переговоры с российскими коллегами.

Уже готов к подписанию пакет контрактов, его оценивают в 400 миллионов долларов.

В 2017 году акцент на интеграционное развитие в сфере высоких технологий и инноваций. Ожидается, что участие в работе форума примут и главы двух государств.

Подробнее о подготовке в видеоинформации.

Информационное сотрудничество, сфера высоких технологий, инновации: основные темы Форума регионов

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