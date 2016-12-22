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Информационный щит Беларуси станет более надежным

22.12.2016 - 13:34

Новости Беларуси. Информационный щит государства станет более надежным. Сегодня информационные войны и борьба с подобного рода атаками – одна из приоритетных задач для спецслужб всего мира. Ведь это не только защита интересов страны, но и противодействие вербовке молодежи в террористические организации.

В свете последних мировых тенденций спецслужбы работают на опережение. Специалисты признают: среди современных экстремистов не только «пехота», но и люди, владеющие передовыми технологиями. Поэтому система подготовка противодействующих кадров, то есть службы национальной безопасности не стоит на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя антитеррористического центра СНГ:
Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, я считаю, просто на очень высоком качественном уровне. Технологии противостояния традиционным и архаизированным, неорхаизированным технологиям террористической активности давно и успешно противостоят. Поэтому в Беларуси этих терактов и нет. Речь идет, пожалуй, о лакуне, которая, на наш взгляд, может быть закрыта еще лучше. Это технология информационного противоборства и информационных войн прежде всего.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя антитеррористического центра СНГ

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