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«Инициативами можно поделиться»: Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов всей Беларуси

26.05.2017 - 09:06

Новости Беларуси. Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов со всей республики. Всего 140 человек. Проходит подобная встреча уже 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди актуальных тем – финансовая грамотность молодежи, вопросы организации факультативов в школах, поступления в вузы и даже инклюзивное образование.

Насыщенная и программа. Она включает в себя диалог-дискуссию, интерактивные выставки, разработку социально значимых проектов, разнообразные культурные мероприятия. Многие ребята – делегаты опытные. Они принимали участие в различных республиканских и даже международных встречах представителей первичек и пионерских организаций. Опытом делились и те, кто участие в подобных форумах принимал несколько лет назад.

Василий Демидчек, менеджер Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО:
Это те ребята, которые могут не просто что-то делать, а могут заявлять о тех инициативах, которые можно реализовать. Здесь, будучи на форуме, этими инициативами можно поделиться, рассказать о своем опыте, которые уже есть в своем городе.  

По итогам форума делегаты примут резолюцию. Как отмечают организаторы, она поможет реализации детских и молодежных социально значимых инициатив на местах. Кроме того, такие встречи – хорошая возможность для ребят приобрести друзей по всей республике.

«Инициативами можно поделиться»: Форум молодежного парламентаризма собрал юных активистов всей Беларуси

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