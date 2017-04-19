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Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь: В каждой песне есть часть моей жизни!

19.04.2017 - 11:11

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь.
О сольных концертах

Для меня сложнее отработать одну песню. Я, конечно же, рада любому концерту, но, когда тебя приглашают на одну-две песни, это называется «не раскрылся до конца». Как Александр Солодуха говорит: «Я раскрываюсь на 13-ой песне!», поэтому понимаешь, что на одной песне ты не раскроешься, это явно. Я не воспринимаю сольный концерт как свою работу. Я получаю удовольствие. Ты получаешь столько положительной энергии от общения с залом: можешь сказать какую-то глупость, пошутить, быть серьёзной, наивной. Чего не сделаешь во в рамках одной песни. Поэтому я обожаю сольные концерты.

О песнях
О чем может петь душа? О любви! Мы же все поём о любви. Просто иногда эти песни становятся любимы всеми, они живут многие годы, века и столетия. А бывают песни-«однодневки», которые уходят и о них забывают. Но они тоже нужны, чтобы заполнить что-то. Может быть кому-то в этот момент и нужна именно такая песня – простая, глупая, смешная. Но она нужна сегодня. И может кому-то в этот момент она поможет. Конечно же, все мои песни – о любви. В каждой песне есть часть моей жизни. Но я убеждена, что в этих песнях есть и часть жизни тех, людей, которые меня слушают.

Инна Афанасьева

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