Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь: Когда ждать эпидемии гриппа?

Когда ждать эпидемии гриппа и ждать её вообще. И самое главное – что с ней делать? Об этом – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

