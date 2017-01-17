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Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь: Когда ждать эпидемии гриппа?

17.01.2017 - 10:18

Когда ждать эпидемии гриппа и ждать её вообще. И самое главное – что с ней делать? Об этом – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Инна Карабан

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