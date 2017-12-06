﻿ "Иногда нужно просто уйти". Сергей Плыткевич о работе фотографа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

"Иногда нужно просто уйти". Сергей Плыткевич о работе фотографа

06.12.2017 - 10:29

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – журналист и фотохудожник – Сергей Плыткевич.

Подробности – в материале.

Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.
Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.
Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.
Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.
Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.
Сергей Плыткевич.
Фото. Сергей Плыткевич.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Нежные, трогательные и невероятно красивые: фотограф Ольга Разумовская создаёт уникальные кадры новорождённых
«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля
«Экспозиция посвящена нашей жизни»: фотовыставка БЕЛТА открывается в Минске 25 июля
В поисках живописных пейзаже: Беларусь попала на интерактивную международную карту для фотографов
В поисках живописных пейзажей: Беларусь попала на интерактивную международную карту для фотографов
Анна Грудина
Наталья Грудина стала победительницей фотоконкурса «Весна на СТВ»
Беларусь в объятиях звёзд: астрофотограф Виктор Малыщиц – о секретах своей профессии
Отец белорусской голографии Леонид Танин и картины в формате 3D
«Надо человеку просто себя узнать». Как научиться нравиться себе на фотографиях
«Надо человеку просто себя узнать». Как научиться нравиться себе на фотографиях
Фотограф Евгений Отецкий – о том, как найти в Минске лучшие места для фотосессий на природе
Фотограф Евгений Отецкий – о том, как найти в Минске лучшие места для фотосессий на природе
Все новости по теме Фотография
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru