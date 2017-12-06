"Иногда нужно просто уйти". Сергей Плыткевич о работе фотографа

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – журналист и фотохудожник – Сергей Плыткевич.
Подробности – в материале.
В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – журналист и фотохудожник – Сергей Плыткевич.
Подробности – в материале.
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