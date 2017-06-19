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Инопланетянка со стажем: лучшие роли Зои Салданы

19.06.2017 - 00:04

Ни для кого не секрет, что актеры люди тщеславные. Мало кому из них нравится проводить часы в кресле гримера, играть целый фильм в пластическом гриме и специальных костюмах, а потом рисковать быть неузнанным своими поклонниками. Но Зои Салдане грим не помеха. Она очаровала всех ролью синекожей Нейтири в «Аватаре», а зеленая кожа Гаморы из «Стражей Галактики» не помешала Зои получить звание «секс-символа».

Фото: Getty Images

Зои Ядира Салданья Назарио родилась 19 июня 1978 года в Нью-Джерси в семье пуэрториканки и доминиканца. После трагической гибели отца в автокатастрофе, мать перевезла девятилетнюю Зои в Доминиканскую Республику. Там будущая актриса окончила престижную танцевальную школу, а когда девушке исполнилось 17, семья вернулась обратно в США.

Танцевальный опыт помог Салдане получить место в театральной труппе Бруклина, а также первую роль в кино – Зои сыграла балерину в фильме 2000 года «Авансцена». В 2004 она появилась в небольшой роли бывшей подруги Джека Воробья в первых «Пиратах Карибского моря», но настоящая слава пришла к актрисе в 2009, когда на экраны вышел самый прибыльный фильм в истории – «Аватар». Роль у Джеймса Кэмерона сделала Салдану звездой и открыла перед ней все двери.

Фото: Getty Images

В личной жизни у Зои тоже полная идиллия. С 2013 года она замужем за итальянским художником Марко Перего, который после свадьбы решил взять фамилию жены. У пары три сына: близнецы Сай Аридио и Боуи Эзио и Зен, который появился на свет в феврале этого года.

Марк Перего и Зои Салдана с детьми. Фото: Cosmopolitan

«Я была синей, была зеленой... Уже и не помню, какая я настоящая!»

Совсем недавно Зои была на всех экранах во второй части «Стражей Галактики». Скоро мы увидим ее в очередном продолжении «Мстителей» и долгожданном сиквеле «Аватара». Сегодня Салдане исполняется 39 лет. Она незаменима в фантастических фильмах и боевиках, а армия ее поклонников с каждым днем только растет. Давайте в честь дня рождения актрисы проследим ее творческий путь и обратим внимание на самые знаковые роли в ее карьере.

Кит – «Перекрестки» (2001)

Фото: imdb.com

В начале прошлого десятилетия в Голливуде была непонятная тенденция снимать популярных молодых певцов в сольных фильмах. Не обошла эта мода и Бритни Спирс. «Перекрестки» были ожидаемо заклеймены зрителями, получили две «Золотые малины», но с позиции сегодняшнего дня выглядят вполне мило и невинно. Сюжет у фильма предельно прост: провинциальная девчонка Люси ведет праздную и обычную жизнь, пока подружки не уговаривают ее отправиться на музыкальный конкурс в Лос-Анджелес. Картина не сделала из Бритни Спирс кинозвезду, но зато преподнесла «золотой билет» другой актрисе, которая играла лучшую подругу поп-дивы, − Зои Салдане.

«В любых условиях надо сохранять оптимизм. Мой стакан всегда наполовину полон».

Ухура – «Звездный путь» (2009-2016)

Фото: imdb.com

Когда в 2009 году было решено перезапустить в киноформате одну из самых известных франшиз в истории, продюсеры стремились заполучить на главные роли актеров, которые будут хотя бы отдаленно похожи на исполнителей, которые играли космический экипаж «Энтерпрайза» в 60-е. Но на деле все оказалось куда интереснее – новый «Звездный путь» уже в первом фильме показал, что он самодостаточное произведение, а старые персонажи заиграли новыми красками и получились современными и интересными. Крепкий и слаженный кастинг вывел историю о космическом флоте на новый уровень, и состав экипажа воспринимается как одна семья. Лейтенант Ухура стала для Зои Салданы первой космической ролью. О приключениях отважной команды «Энтерпрайза» вышло уже три фильма, а четвертая лента сейчас находится в разработке.

Нейтири – «Аватар» (2009)

Фото: imdb.com

Если Ухура из «Звездного пути» большую часть жизни провела в космосе, но оставалась при этом землянкой, то Нейтири стала для Салданы дебютом в роли инопланетного существа. «Аватар» не нуждается в представлении: этот фильм Джеймс Кэмерон разрабатывал много лет, он вернул моду на 3D, собрал в мировом прокате почти три миллиарда долларов, сделал временную звезду из Сэма Уортингтона и проиграл на «Оскаре» «Повелителю бури», который сняла бывшая жена Кэмерона Кэтрин Бигелоу. Роль синекожей аборигенки Пандоры принесла Салдане премию «Сатурн» и множество других наград. Она должна сыграть Нейтири еще в трех продолжениях, если, конечно, Джеймс Кэмерон их все-таки снимет.

«Люди склонны к проявлениям тщеславия, особенно актёры. Но уверяю, когда я ещё готовилась к съёмкам, то уже хорошо знала, на что шла. Мне нравится моя работа, я отдала Нейтири всю себя. Не важно, узнали ли меня люди или нет. Ведь тут есть и хорошая сторона, если люди меня не узнают, то моё лицо им не так хорошо запомнится, и значит, будет больше возможностей для личной жизни».

Каталея – «Коломбиана» (2011)

Фото: imdb.com

Танцевальное прошлое сделало из Салданы прекрасную кандидатуру на роли в боевиках, ведь Зои может исполнять многие трюки без дублеров. Некоторые режиссеры пользуются этим. Салдана неоднократно появлялась в криминальных и экшн-фильмах, но «Коломбиана» выделяется на общем фоне тем, что у Зои здесь главная роль. Достаточно банальный сюжет о наемной убийце, которая мстит за смерть своих родителей, отличается от подобных отличными боевыми сценами, захватывающими эпизодами с паркуром в исполнении десятилетней девочки и обворожительной Салданой в центре повествования. Забавно, что первоначально сценарий «Коломбианы» писался как продолжения культового фильма «Леон». 

Гамора – «Стражи Галактики» (2014-2017)

Фото: imdb.com

Когда Marvel объявили, что вкладывают почти 200 миллионов долларов в производство фильма о банде, в состав которой входит говорящий енот и живое дерево, все схватились за головы. Крупнобюджетный проект с рискованной идеей и без ни одной настоящей звезды в главных ролях был обречен на провал. Однако «Стражи Галактики» стали хитом, встряхнули киновселенную, которая до этого делала фильмы только о безгрешных героях, и собрали в мировом прокате в четыре раза больше своего бюджета. Зои Салдана сыграла в «Стражах» хладнокровную убийцу Гамору – зеленокожую инопланетянку, обладающую сверхсилой и всевозможными боевыми искусствами. Эту же роль она повторила во второй части фильма, которая вышла в мае этого года.

weburg
Фото. weburg
Getty Images
Фото. Getty Images
davidjbatista
Фото. davidjbatista
Getty Images
Фото. Getty Images
Getty Images
Фото. Getty Images
TheHR
Фото. TheHR
Getty Images
Фото. Getty Images
TheHR
Фото. TheHR

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