новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Иностранцы удивляются тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару»

15.05.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Что зарубежные гости думают о велоинфраструктуре Минска, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Скажем так, они удивлены. Первое ­– это тем, что в городе есть все условия для развития велосипедного движения. У нас город плоский, широкие улицы. Соответственно, когда нужно сделать велосипедную полосу, место есть. Это не узкие европейские улочки, где нужно подумать, кого там передвинуть. Второе ­– они удивлены тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару, а не по проезжей части. 

Беларусь, наверное, единственная страна в мире, где такое происходит.

И третье –­ они, наверное, немножко удивлены тому, что пока у нас ещё мало велосипедистов. Даже в той же Варшаве, если туда приехать –­ тех же размеров город, там велосипедное движение лучше развито. То есть, бум происходит везде. У нас сейчас процент людей, которые пользуются велосипедом в летнее время, ­в прошлом году был 1%. Это ­в 7 раз выше, чем было в 2010 году, то есть, развивается, но пока ещё есть, куда расти. 

Велодвижение в Минске – как сделать его комфортным и безопасным: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Организатор «Viva ровар-2017»: мы считаем, что это мероприятие стало брендом
Организатор «Viva ровар-2017»: мы считаем, что это мероприятие стало брендом
В рамках велокарнавала«Viva ровар 2017» дистанцию протяжённостью более десяти километров вместе с белорусами преодолели зарубежные гости
В рамках велокарнавала дистанцию протяжённостью более десяти километров с белорусами преодолели зарубежные гости
В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал
В Минске от стелы «Минск – город-герой» стартует третий велокарнавал
30 дней на велосипеде: в Минске стартовал всемирный проект
30 дней на велосипеде: в Минске стартовал всемирный проект
Крути педали, раз чек не дали. Минчанин «сэкономил» и купил недоукомплектованный велосипед
В Москве более 500 человек приняли участие в велопараде несмотря на крепкие морозы
В Москве более 500 человек приняли участие в велопараде несмотря на крепкие морозы
Между Якубова и Лошицким ДК построят велосипедную трассу
Между Якубова и Лошицким ДК построят велосипедную трассу
Белоруска Ольга Шаракова завоевала две бронзовые медали на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Глазго
Белоруска Ольга Шаракова завоевала две бронзовые медали на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Глазго
Все новости по теме Велосипед
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru