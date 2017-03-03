новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Инспекция по делам несовершеннолетних: Не наступать на «грабли» и учиться на чужих ошибках!

03.03.2017 - 14:50

Добрый, понимающий и одновременно строгий взгляд. За 10 лет работы в инспекции по делам несовершеннолетних Советского района города Минска Сергей Александрович практически ежедневно пропускает через себя массу непростых вопросов, связанных с поведением подростков.

Артёма в скором времени могут снять с учёта. Около полугода назад парень совершил проступок в отношении самого близкого человека.

Инспектору важно не перегнуть палку, чтобы не травмировать психику и не понизить самооценку подростка.

В нашем непростом мире подростку оступиться очень просто. Особенно, если родители не оказывают ему должного внимания и не окружают заботой. Семья – источник  всего, именно здесь формируется личность маленького человека. Поэтому, помимо работы с подростками инспекция помогает и неблагополучным семьям.

Эта столичная семья на учёте уже несколько лет. Маму лишили родительских прав, но она сумела их восстановить. Четверо детей и новый супруг, занятый ремонтом кухни для счастливых семейных чаепитий… Сергей Александрович регулярно навещает эту семью, помогает адаптироваться в обществе.

Можно надеяться, что у этих детей всё будет в порядке и в этом, безусловно, есть немалая  заслуга человека в форме. Сергей Александрович  считает, что просто выполняет свой долг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

100-летие милиции – это почётно! Учащиеся лицея МВД готовятся к торжественному событию
Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь
Александр Кобрусев: милиция выполняет свои обязанности по защите законных интересов и граждан, и государства
Эдуард Ярошук
Белорусская милиция отмечает свой 100-летний юбилей!
Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске
Празднования 100-летия белорусской милиции начались в Минске: на торжества приехали делегации 16 стран
Министерство внутренних дел Беларуси
Правопорядок длинною в век: белорусская милиция празднует 100-летний юбилей
«Наибольшее зло – равнодушие»: замглавы МВД Беларуси Александр Кобрусев в программе «Простые вопросы»
Александр Кобрусев: более 50% населения полностью доверяют деятельности органов внутренних дел
Стрессоустойчивость имеет очень большое значение при приёме на службу в милицию: замглавы МВД Беларуси
Все новости по теме Милиция Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru