новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Instagram-обзор: как белорусы пережили непогоду 20 июня

21.06.2017 - 17:55

Новости Беларуси. 20 июня после обеда на территории Беларуси ухудшились погодные условия – поднялся сильный ветер и начался дождь. Многие жители начали выкладывать в социальные сети снимки туч на небе, дождя, а после непогоды – радугу и прекрасный розовый закат, который был в тот же вечер.

Кто-то видел в дожде то, что белорусы еще не дождались настоящего лета, а кто-то отзывался о нем как о долгожданной свежести. Мы собрали в одном материале, что публиковали на своих страницах в социальных сетях жители Беларуси.

Дмитрий Рябов ,начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:
Лето пока спряталось. 22 июня днем по северной половине Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью от +5°С до  +12°С, днем от +15°С по северу до +24°С по югу страны. В пятницу в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +7 +14°С, днем +16 +23°С. 24 июня ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +6 +13°С, днем +17 +24°С.

Вчера из-за сильного ветра в Беларуси погибла семья аистов – здесь подробнее.

Фото: anneta_16
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Майские метели в Европе
Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России
Снегопад заметает Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Снегопады заметают Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах
Из-за ледяного дождя в Канаде без света остались более 20 тысяч домов
Из-за ледяного дождя в Канаде без света остались более 20 тысяч домов, в связи с холодами закрыты школы
Словакия
Жертвами небывалых для Западной и Центральной Европы холодов стали 25 человек
Непогода в Европе: замёрзли десятки человек, в Турции – сугробы
Сильные снегопады в Чехии и Словакии: на дорогах возросла аварийность
Сильные снегопады в Чехии и Словакии: на дорогах возросла аварийность
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменены десятки рейсов
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменены десятки рейсов
В Швеции выпало более 21 сантиметра снега: рекорд за последние 111 лет (фотофакт)
В Стокгольме выпало более 21 сантиметра снега: рекорд за последние 111 лет (фотофакт)
Все новости по теме Погода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru