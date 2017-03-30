новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Институт для оценки эффективности законов может появиться в Беларуси

30.03.2017 - 13:31

Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси может появиться Институт для оценки эффективности законов. Над такой перспективой работают в Совете Республике, где 30 апреля обсуждают вопросы законотворчества.

По мнению экспертов, главная цель структуры – объективно оценить законодательный акт и найти оптимальную схему для его воплощения в жизнь. Здесь можно последовать примеру Германии, где уже давно существует такой орган. Впрочем, работа над законодательным актом не прекращается моментально после его принятия. Это процесс идет постоянно. Как пример эксперты называют Декрет № 3.

Алла Бодак, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Идеология этого декрета была не фискальная, а идеология была именно как мотивация к труду, к стимулированию трудовой деятельности. И, конечно, вот такая разъяснительная работа, которая проводилась и государственными органами, в определенной степени и помогала объяснить смысл закона в широком смысле.

Сейчас на рассмотрении в парламенте находится проект закона о нормативно-правовых актах. Его разработчики отмечают: ни в одной из стран постсоветского пространства нет такого комплексного документа в этой сфере.

В Беларуси действует около 200 тысяч нормативно-правовых актов. В 2016 году принято более 10 тысяч документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Парламент Беларуси
В Беларуси появится список граждан, которым будет запрещен вход на спортивно-массовые мероприятия
«Главная цель – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций»
«Главная цель – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций»
Совещание у Президента
Президент Беларуси: оптимизация госаппарата не должна сводиться к бездумному сокращению численности
Отчет правительства по итогам 2016 года пройдет в расширенном формате: участие примут около 300 человек
Отчет правительства по итогам 2016 года пройдет в расширенном формате: участие примут около 300 человек
Депутаты на встрече с руководством Минэкономики обсудили инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси
Депутаты на встрече с руководством Минэкономики обсудили инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси
Зарплата в $500, госзакупки, антимонопольное регулирование: планы правительства на весеннюю сессию
Зарплата в $500, госзакупки, антимонопольное регулирование: планы правительства на весеннюю сессию
Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции
Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции
Алексей Сокол, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Депутаты Палаты представителей завершили законотворческий сезон обсуждением трех законопроектов
Все новости по теме Парламент Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru