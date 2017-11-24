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Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было

24.11.2017 - 22:31

Новости Беларуси. В рабочее ли время должны проводить обучение, и с какой периодичностью, рассказали в программе «Открытый разговор».

Юрий (г. Минск):
На работе закупили новое оборудование. Начальник сказал: «Разбирайтесь со всем сами, у вас же есть высшее образование». И теперь я, в своё личное время, остаюсь после работы и изучаю новую технику.

Правомерно ли это?

Виктория Королева, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:
Конечно, неправомерно. Он должен разбираться в своё рабочее время. И, конечно, рабочими договорами купли-продажи техники предусмотрена и обязанность компании-поставщика установить это оборудование, обучить персонал. Оборудование у нас с каждым годом совершенствуется, появляется что-то новое, автоматизированное и не каждый работник может разобраться с ним.

Илона Волынец, СТВ:
А как понять, требуется обучение, инструктаж или нет?
Александр Шишко, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:
Есть обязанность у нанимателя – обеспечить надлежащие условия работы для работника. Те системы, с которыми работник работает – он должен произвести обучение. Если квалифицированный специалист – должен проводиться инструктаж периодически. Как по охране труда, соответственно, при работе с дорогостоящим оборудованием, с целью получения прибыли дополнительной, чтобы предприятие функционировало, работало – надо производить, как делают многие наниматели, обучение своего персонала.

И наниматели в отдельных организациях проводят также периодически контроль знаний работников.   

Илона Волынец:
Есть ли ответственность нанимателя за то, что он не провёл инструктаж?

Александр Шишко:
Это в судебном порядке может быть доказано.

Виктория Королева:
Может быть, с привлечением свидетелей.

Какие штрафы наниматель может переложить на работника?

Александр Шишко:
Если подтвердят. Ну, а кто подтвердит?

Виктория Королева:
Очень сложно, практически невозможно.

Александр Шишко:
На заседание приглашают свидетелей нанимателя – слово в слово говорят одно и то же.

Виктория Королева:
Я бы посоветовала нашим работникам, всё-таки, требовать, чтобы с ними провели инструктаж по охране труда, либо какой-то другой специализированный инструктаж. Потому что потом это может обернуться не в их пользу.

Формально подпись не ставить в журнале.


Илона Волынец:
А для нанимателя какими последствиями это может обернуться?

Виктория Королева:
Для нанимателя никакими, потому что же подпись работника стоит в журнале. И всё. Ответственность он с себя снимает.

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Илона Волынец:
Как в идеале должен проходить инструктаж, кто его должен проводить и как часто?

Виктория Королева:
Инструктаж должен проходить не реже, чем один раз в полугодие. Но может быть и чаще, в зависимости от производства, от отрасли.

Илона Волынец:
Насколько актуальны и действенны сегодня правила проведения инструктажей и обучения работников? Или нужно что-то менять?

Виктория Королева:
Может быть, надо усилить ответственность тех специалистов, которые ответственны за проведение инструктажа. 

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