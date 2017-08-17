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«Взрывались канистры нефтехимии»: пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве ликвидирован

17.08.2017 - 13:41

Новости России. Жители северо-запада Москвы провели неспокойную ночь. Здесь произошел крупный пожар на складе лакокрасочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огненное зарево было видно на десятки километров вокруг, а черный едкий дым быстро проник в квартиры. Все это сопровождалось оглушительными взрывами на складе.

Илья Денисов, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Москве:
К моменту прибытия подразделений площадь горения составляла уже 800 квадратных метров. Происходило интенсивное горение. К прибытию дополнительных сил пожар принял открытую форму, усилилось горение, интенсивно взрывались канистры нефтехимии, лакокрасочные изделия, огонь интенсивно распространялся.

Площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров. С огнем боролись 200 спасателей, была задействована авиация. Тушили с нескольких направлений. Справиться с пожаром смогли лишь к утру. От огня и взрывов в здании обрушились перекрытия. Никто не пострадал.

«Интенсивно взрывались канистры нефтехимии»: в Москве ликвидировали сильнейший пожар на складе лакокрасочных изделий
Пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве
Фото. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве
Пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве
Фото. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве

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