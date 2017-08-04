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Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи

04.08.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Олимпийский Сочи в 2017 году готовится к историческому событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В октябре здесь пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Свыше 20 тысяч участников из более чем 150 стран – это даже больше, чем в зимнюю Олимпиаду, которую город принимал в 2014 году. К интернациональной встрече присоединится и наша страна. Талантливые и активные в спорте, науке, культуре, медицине – Беларусь на форуме представят три сотни молодых людей.

Подробности масштабного события в видеоинформации.

Интересно абсолютно все: более 300 белорусов поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 в Сочи

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