новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Интересные подробности жизни балерины Галины Улановой в газете «СБ. Беларусь сегодня»

11.01.2017 - 11:33

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ, Беларусь сегодня»  Ольга Пасияк.

Ольга Пасияк

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Инна Полюхович
Газета «Антенна»: советы от Елены Малышевой – что нужно делать со своим здоровьем в каждом месяце
Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство
Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство
Екатерина Проль
Екатерина Проль, обозреватель телегида «Антенна»: новогодние традиции, гороскопы и предсказания на 2017 год
Екатерина Проль, Ирина Овсепьян
Обзор прессы за 23 ноября: «Антенна» опубликовала отрывок из книги Д.Шепелева «Жанна»
Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров
Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров
Ольга Пасияк
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: подробности и причины подросткового суицида в Пскове
Екатерина Проль
Газета «Антенна»: На что идут актёры, чтобы получить желанную, заветную роль?
Екатерина Проль
Газета «Антенна»: Почему муж актрисы Анны Снаткиной ревностно относится к сценам с поцелуями?
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru