Интересные подробности жизни балерины Галины Улановой в газете «СБ. Беларусь сегодня»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ, Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ, Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
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