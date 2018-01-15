﻿ Интернет-магазин продает телефоны б/у под видом новых. Как вернуть деньги? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Добро пожаловаться!

Интернет-магазин продает телефоны б/у под видом новых. Как вернуть деньги?

15.01.2018 - 16:46

Минчанка купила через интернет за круглую сумму новый телефон, но аппарат долго не послужил. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, в чем причина.

Светлана Рохманько, минчанка:
Увидела айфон. Заинтересовала модель. Позвонила по телефону, указанному на сайте. И в течение нескольких часов курьер привез мне этот телефон. Вот тут я такая образовалась: наконец мне удача подвернулась! Но на самом деле все было не так.

Курьер интернет-магазина не сообщил о том, что телефон восстановленный. На сайте недобросовестного продавца также никакой информации о телефонах, бывших в употреблении.

Светлана Рохманько:
В сервисном центре получила две ошеломляющие новости: телефон не новый, а восстановленный. Причем продавец меня не предупредил об этом. И вторая новость о том, что данный телефон восстановлен не заводом-производителем.
Обратилась к продавцу с официальной претензией, в которой я указала, когда и на каких условиях был приобретен данный аппарат, приложила все соответствующие документы. То есть товарный чек. Но, к сожалению, ответ на претензию не последовал.

Попытки решить вопрос с продавцом не увенчались успехом, поэтому я была вынуждена обратиться в милицию и заявить о факте мошенничества.

Телефон с «историей» обернулся финансовыми потерями и другими неприятностями. Но сдаваться Светлана не намерена. Когда у девушки не получилось вернуть нерабочий гаджет, она решила сдать продавца.

Ольга Иващенко, юрист:
Потребитель в праве предъявить продавцу требование о расторжении договора.

Данное требование должно быть удовлетворено в соответствии с законом «О защите прав потребителей» с течение 7 дней.

В случае если претензия потребителя не удовлетворяется в установленные законом сроки, потребитель в праве обратиться с иском в суд с тем же требованием. Кроме того, потребитель имеет право в требовании о выплате ему неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования в размере 1% от стоимости товара, а также денежной компенсации морального вреда.Восстановленный телефон – аппарат, бывший в употреблении, который владелец вернул из-за какой-либо неисправности в работе или по программе обмена на более новое устройство. Такие гаджеты отправляются на заводы партнеров изготовителя.

В случае необходимости в аппаратах меняют все неисправные детали, ставят новый дисплей и корпус.

Смартфоны проходят заводские тесты, получают новый серийный номер и упаковываются. В комплекте с ними идут новые наушники и зарядное устройство.

Но есть телефоны, восстановленные в подвальных мастерских белорусскими умельцами-перекупами.

Такой гаджет – шкатулка неприятных сюрпризов, и о гарантии – ни слова.

А между тем, и интернет-магазин и сервисный центр, с которыми не повезло Светлане, у юристов на особом счету.

Ольга Иващенко, юрист:
Изучая представленные потребителем документы, очевидно, что сервисным центром данного продавца является организация «ПятьДж», которая неоднократно встречалась с нами в судебных инстанциях. Работник организации «ПятьДж», который является представителем в суде по искам, поданных в интересах потребителей нашим Обществом являлся и директором такой организации как «Лавка чудес».
Организацией «Лавка чудес» реализовывались телефоны, которые были некачественные, и потребители обращались в сервисный центр с просьбой устранить недостатки. Однако потребителям предлагались взамен на некачественный товар телефоны, которые были уже ранее использованы, без документов и упаковок.
Стоит отметить, что организация «Лавка чудес» до настоящего момента не погасила долги как перед потребителями, так и перед Обществом.

Реализация «серых» гаджетов по «золотой» цене рассчитана на непосвящённых: контрафакт от оригинала отличить очень сложно.

Покупателя умышленно вводят в заблуждение, предлагая некачественный товар.

Случай Светланы – чистая случайность или это все же целая система работы? Съёмочная группа СТВ отправилась в офис продавца искать правду в истории «надкусанного яблока». Но последний спешно покинул место дислокации.

Как пояснил администратор офисного здания, в последние сутки разыскивали фирмачей порядка двух сотен обманутых покупателей.

На данный момент продавцами некачественных телефонов заинтересовались и сотрудники правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Компьютеры по всему миру могут попасть под удар кибератаки: в процессорах Intel выявили уязвимость
Компьютеры по всему миру могут попасть под удар кибератаки: в процессорах Intel выявили уязвимость
В Барановичах неизвестный похитил интимные фото девушек из соцсетей
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Гродно мошенники взломали страницы в соцсетях и похитили 800 рублей
Заявитель перевел лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло 3 000 долларов: новые подробности в деле о хищении биткоина
Заявитель перевел лицу 0,83 биткоина, что на тот момент составляло 3 000 долларов: новые подробности в деле о хищении биткоина
В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина
В Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина
Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет
Мошенничество в соцсетях: в Могилевской области завели 25 уголовных дел по фактам хищения денег через интернет
СК совместно с ФБР задержали участника международной киберпреступной группировки «Андромеда»: подробности
СК совместно с ФБР задержали участника международной киберпреступной группировки «Андромеда»: подробности
Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут
Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут
Все новости по теме Интернет-мошенничество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru