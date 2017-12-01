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Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут

01.12.2017 - 11:17

Новости Беларуси. Интернет-обман с десятками пострадавших по всей стране. Неработающий мужчина по версии следствия три месяца занимался мошенничеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На популярных сайтах онлайн-объявлений он выставлял на продажу бытовую технику и мебель. Цену указывал более чем привлекательную – существенно ниже, чем у других интернет-продавцов. Такая щедрость привлекала немало покупателей. По телефону он убеждал их перечислить предоплату за товар на его банковскую карту. Покупку обещал доставить сразу после получения аванса. В итоге доверчивые клиенты оставались и без денег, и без товара.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
К примеру, полученный им задаток за диван составил 100 рублей, за детскую коляску 140 рублей, за кофемашину один из покупателей перечислил ему 280 рублей. Потерпевшими по делу признаны 15 жителей Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. При этом следователи не исключают, что количество граждан, пострадавших от противоправных действий Черникова, может быть значительно больше.

Правоохранители вышли на след подозреваемого в Мозыре. Сейчас он заключен под стражу, на его имущество наложен арест. Возбуждено уголовное дело.

Интернет-мошенник предлагал мебель и бытовую технику по заниженным ценам: потерпевших ищут

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