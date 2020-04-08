«Интернет не знает границ». Как не стать жертвой кибермошенников в условиях пандемии коронавируса?
Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке как вирусы множатся кибермошенники. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.
Говорим об этом с гостем программы Новости «24 часа» Кириллом Вяткиным, заместителем начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Кирилл Александрович, говорят, активизировались кибермошенники в связи с пандемией. Вообще, о чем идет речь? Это какие-то текстовые рассылки, СМС?
О том, как действуют кибермошенники: «Способов достаточно большое количество»
Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:
На самом деле, способов достаточно большое количество. Да, это может быть массовая рассылка СМС-сообщений. Это могут быть различные сообщения в интернет-мессенджерах популярных, также социальные сети активно эксплуатируются злоумышленниками в данном направлении. Дополнительно создаются фейковые либо какие-то ложные сайты от имени легитимных организаций, либо касающиеся распространения информации касательно пандемии.
«К происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма»
Ирина Мартьянова:
А кто в группе риски: это пожилые или молодежь?
Кирилл Вяткин:
На самом деле, в группе риска люди, которые в большей степени беспечны, не осознают того, что к происходящему в интернете необходимо относиться с определенной долей скептицизма. Ни в коем случае не передавать огласке какую-либо персональную информацию, тем более банковские реквизиты своей карты либо доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, таких как интернет-банкинг, онлайн-банкинг.
«Просят предоставить свои персональные данные»
Просят предоставить свои персональные данные, предоставить информацию о дате рождения, фамилию, имя, отчество. Потом им якобы просчитывается сумма, которая предполагается им для зачисления – она достаточно внушительная, как правило. И одновременно даются пояснения, что эту сумму вы можете получить, только лишь перечислив определенный сбор – он достаточно небольшой.
Например, существует так называемый портал здравоохранения граждан СНГ, где предлагают денежную сумму определенную, которую должны получить граждане в качестве компенсации. При этом они должны указать свои персональные данные, банковские реквизиты.
Естественно, никаких компенсаций не предполагается. Злоумышленники завладевают и персональными данными, и банковскими данными, в том числе денежными средствами, которые якобы пересылаются в счет выплаты данной компенсации.
Ирина Мартьянова:
Вы сегодня владеете достаточным ресурсом, механизмами для того, чтобы отслеживать такие вещи, выявлять?
Преступления совершаются в отношении граждан, которые длительно находятся за пределами страны
Кирилл Вяткин:
Интернет не знает границ. Как правило, злоумышленники смело пользуются данной возможностью. Преступления совершаются с использованием технологий и в отношении наших граждан, длительно находящихся, как правило, за пределами нашей страны. Поэтому международное сотрудничество играет большую роль. Вместе с тем мы со своей стороны ведем постоянный мониторинг ресурсов сети интернет, отслеживаем вот эти преступные тенденции, принимаем меры к ограничению доступа к указанному ресурсу. Также оперативно реагируем на все поступающие обращения, заявления граждан по данным фактам.
Наше подразделение передовое в сфере борьбы с преступлениями в информационном пространстве
Для нас особой сложности нет. Все возникающие изменения и вот эти условности не так сильно влияют на нашу оперативно-служебную деятельность. С учетом того, что наше подразделение является передовым в сфере борьбы с злоключениями, совершаемыми в информационном пространстве, у нас налажены прекрасные схемы и способы взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов иностранных государств. Ну и иные способы и механизмы, которые позволяют нам противодействовать возникающим угрозам и вызовам.
Минчанин общался с девушками на сайте знакомств, а затем выманивал деньги на лечение
Новости Беларуси. Житель Минска выманил у студенток через сайт знакомств несколько тысяч долларов.
По информации МВД, сотрудниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией был задержан 22-летний минчанин. Он подозревается в крупном мошенничестве.
Парень обманул как минимум трех студенток и завладел их деньгами (около 8,5 тысяч рублей в долларовом эквиваленте).
Фото: МВД
Молодой человек создал на сайте знакомств фейковую страницу, где использовал фото и данные другого реального человека. Парень представлялся Максимом Фроловым, говорил, что окончил престижный университет и работает управляющим в фирме своего дяди.
За пару месяцев парню удалось войти в доверие к некоторым девушкам и выманить у них деньги.
Фото: МВД
Спустя какое-то время молодой человек сообщал собеседницам, что у него появились проблемы со здоровьем и требуются деньги на лечение. Средства он обещал скоро вернуть. Кроме этого, он давил на жалость и утверждал, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой».
Если девушки не хотели помогать, то минчанин прекращал переписку. Часть девушек все-таки попалась на уловку. Три студентки, которым по 19-20 лет, перевели на его банковский счет в сумме около 4 тысяч долларов.
Одна из девушек копила деньги на покупку авто, вторая – на турпоездку, а третья – одолжила у матери. Когда потерпевшие начали просить вернуть деньги, то их собеседник выдумывал новые проблемы.
Фото: МВД
В августе 2019 года парень познакомился с девушкой на сайте, но вскоре решил раскрыться и начать создавать реальные отношения. Жительница Гродно на встрече отказала в общении, потому что разочаровалась во внешности парня и посчитала себя обманутой.
В девятом управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД рассказали, что парень решил попросить прощения, поэтому уговорил своих виртуальных поклонниц написать девушке.
«С фейковой страницы он попросил своих виртуальных поклонниц написать ей и уговорить помириться со своим парнем, которого также звали Максим. Последний якобы являлся другом подозреваемого, которому тот захотел помочь решить проблему в личной жизни. Многие согласились – девушка приняла сотни соответствующих сообщений и десятки телефонных звонков. Одной из случайных собеседниц она рассказала, что в действительности Максим оказался не тем парнем, за кого себя выдавал. Увидев фотографии обоих, та ответила, что перевела подозреваемому крупную сумму денег. Заемщица поняла, что стала жертвой мошенника и рассказала об этом оперативникам».
Фото: МВД
Парня задержали, он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Установлено, что минчанин тратил деньги на свои нужны – аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей. Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности.
Возможно, потерпевших может быть больше. Тех, кто стал жертвами подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам: +375 33 657 02 47; +375 29 363 47 23 или 102.
В тексте опубликованы фото, которые подозреваемый использовал в фейковом аккаунте. Номер телефона, который ипользовался парнем при общении – +375 25 537 09 30.
В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях – здесь подробнее.