новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Интернет-портал «Здоровые люди» запущен в Беларуси: проект о счастье, здоровье и пути к успеху

16.10.2017 - 10:50

Мама – главное слово в каждой судьбе. Буквально вчера в Беларуси завершилась неделя матери. Подведём её итоги и поговорим об интересном проекте «Здоровые люди», который будет полезен всем людям, которые хотят быть здоровыми, красивыми и счастливыми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»
Все наши статьи основаны на экспертном мнении: интернет-портал «Здоровые люди»
«Наши статьи основаны на экспертном мнении»: интернет-портал «Здоровые люди» презентовали на выставке «Материнство и детство»
«Наши статьи основаны на экспертном мнении»: интернет-портал «Здоровые люди» презентовали на выставке «Материнство и детство»
Во Франции ученые смогли вывести человека из 15-летней комы
Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей
Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой
Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой
Японский массаж: внешнее омоложение и средство внутреннего самовосстановления
Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы»
Олег Руммо о спасении 31-летнего белоруса: «При отравлении бледной поганкой счет идет на часы»
Фото: Facebook Sinead O'Connor
«Проблеме все равно, кто ты»: певица Шинейд ОʼКоннор опубликовала признание о борьбе с депрессией
Все новости по теме Здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru