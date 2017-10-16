Интернет-портал «Здоровые люди» запущен в Беларуси: проект о счастье, здоровье и пути к успеху

Мама – главное слово в каждой судьбе. Буквально вчера в Беларуси завершилась неделя матери. Подведём её итоги и поговорим об интересном проекте «Здоровые люди», который будет полезен всем людям, которые хотят быть здоровыми, красивыми и счастливыми.