Интервью с группой Smokie, личная и телевизионная жизнь Лены Летучей: самые яркие темы «Антенна-Телесемь» и «СБ. Беларусь сегодня»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный редактор «Антенна-Телесемь» Анастасия Телешева и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный редактор «Антенна-Телесемь» Анастасия Телешева и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
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