﻿ «Мы хацели паказаць ва ўсіх кнігах нейкую эпоху, каб людзі пранікліся ў які час працаваў і жыў Спірыдон Собаль або Францыск Скарына». Інтэрв'ю Уладзіміра Андрыевіча | Столичное телевидение - СТВ
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«Мы хацели паказаць ва ўсіх кнігах нейкую эпоху, каб людзі пранікліся ў які час працаваў і жыў Спірыдон Собаль або Францыск Скарына». Інтэрв'ю Уладзіміра Андрыевіча

12.12.2017 - 10:26

Все мы помним с самого детства, что лучший подарок это книга. Что может быть ценнее даже не книги, а знаний, которые мы получаем во время чтения?! И неважно что это, детская сказка, которая учит нас уму-разуму с ранних лет; или умный роман, который учит нас расслабиться и забывать о проблемах; или научная фантастика, которая развивает наше воображение. Самое главное – это книги. В этом году белорусскому книгопечатанию исполняется пятьсот лет – половина тысячелетия.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.

Какие времена переживает белорусская книга? Какие проекты были реализованы? Что читают белорусы? Узнаете подробнее в этом материале.

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