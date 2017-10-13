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Интригующий матч «Юности» и «Шахтера»: как это было

13.10.2017 - 23:46

Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» вечером 12 октября скрестили клюшки в центральной игре очередного тура хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности интригующего поединка в сюжете.

Интригующий матч «Юности» и «Шахтера»: как это было

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