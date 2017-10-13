Интригующий матч «Юности» и «Шахтера»: как это было

Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» вечером 12 октября скрестили клюшки в центральной игре очередного тура хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности интригующего поединка в сюжете.
Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» вечером 12 октября скрестили клюшки в центральной игре очередного тура хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности интригующего поединка в сюжете.
|Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18
|Хоккеисты минского «Динамо» обыграли московских одноклубников: в среду наши начнут 4-матчевую серию дома
|Чемпионат Беларуси по хоккею: итоги 7 октября
|Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4
|Видеофакт: одержавшие победу 9-летние хоккеисты минской «Юности» исполнили белорусский гимн в Пскове
|1:4. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду»
|«Неман» и «Гомель» сыграют в финале Кубка Салея
|Победа на последней минуте: хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Югру» в очередном матче КХЛ