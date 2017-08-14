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Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли

14.08.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли. Сумма инвестиций уже составила три миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти проекты находятся в разной степени готовности. Например, на предприятии в Бешенковичах уже в прошлом месяце была открыта научно-исследовательская лаборатория.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:
Индийская сторона в данном случае предоставляет свои технологии. Запуск этих совместных производств будет способствовать росту товарооборота между странами. А продукция будет продаваться не только на белорусском, но и на внешних рынках.

В последнее время двусторонние контакты существенно активизировались. Регулярный обмен визитами происходит на правительственном, а также парламентском уровнях. Интенсивные переговоры ведут деловые круги.

Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2016 года составил более 40 миллионов долларов, однако обе страны говорят о большом потенциале. Способствовать этому будет заключение соглашения о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Его анонсируют в ближайшее время.

Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли

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