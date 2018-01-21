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Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений

21.01.2018 - 15:14

Новости Беларуси. Их оружие – инженерная мысль. Один из самых востребованных и в мирное время родов войск 21 января отмечает день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто здесь служит, совладают с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В прошедшем учебном году инженерные войска выполнили огромный объем мероприятий. Я, пожалуй, начну с самого важного – это более 23 тысяч взрывоопасных предметов обезбрежено тридцатью подвижными группами разминирования, соединениями воинских частей Вооруженных Сил. Кроме того, подразделения участвовали в строительстве низководных деревянных мостов.

Помимо выполнения учебно-боевых задач, инженерные войска оказывают значительную помощь народному хозяйству: строят мосты, ликвидируют последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений
Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января
Фото. Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января
Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января
Фото. Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января

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