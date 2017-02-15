новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Иоанна, сестра милосердия патронажной службы: Я счастлива быть с людьми в нужный момент!

15.02.2017 - 13:01

Сестра милосердия Лариса с утра спешит на работу. Правда, слово «работа» здесь не совсем подходит. Третий год она ежедневно окружает вниманием и заботой тех, кто в этом особенно нуждается. Применение своей профессии психолога сестра нашла в патронажной службе.

Здесь не оставляют человека один на один с его бедами. Сёстры и братья патронажной службы оказывают медицинскую, психологическую и хозяйственную помощь.

Подарить веру и надежду – это ли не одно из главных? Сложно найти подход к каждому человеку, но здесь учатся принимать любого. Так и брат Виктор пришёл к Денису незнакомцем, а теперь стал его другом, собеседником и единомышленником.

Сестра Иоанна пришла в патронажную службу по велению души. Она почувствовала, что хочет служить Богу и человеку. Сразу судьба привела её к Анне Николаевне, которой она помогает и до сих пор.

К кому-то сёстры и братья патронажной службы заглядывают на пару часов, а есть и такие люди, с которыми бывает необходимо провести почти целый день.

Совершать добрые дела не сложно. Стоит лишь подумать не о себе, а о других. Патронажная служба как раз ищет таких людей, способных понимать и поддерживать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Лучшего нам батюшку не надо»: в деревне Горки в церкви трудится священник на инвалидной коляске
«Лучшего нам батюшку не надо»: в деревне Горки в церкви трудится священник на инвалидной коляске
Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь
Тадеуш Кондрусевич – о трагических событиях в Европе, молитве и рождественских скидках
Вифлеемский огонь – символ горячего сердца, любви и веры – прибыл в Фарный костел в Гродно
Вифлеемский огонь – символ горячего сердца, любви и веры – прибыл в Фарный костел в Гродно
Точные копии православных храмов создали белорусские студенты из бумаги, картона и при помощи 3D-принтера
Точные копии православных храмов создали белорусские студенты из бумаги, картона и при помощи 3D-принтера
Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем ангела
Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем ангела
II Белорусские рождественские чтения начались в Минске
История и культура православия за век: II Белорусские рождественские чтения начались в Минске
Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием и подарил слуцкий пояс и картину с изображением собора в Бресте
Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием и подарил слуцкий пояс и картину с изображением собора в Бресте
Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием
Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием
Все новости по теме Церковь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru