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Ирина Билык: моя тётя родная живёт в Гомельской области

15.02.2017 - 00:09

Народная артистка Украины Ирина Билык в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Большое Вам спасибо за то, что Вы поддержали нас и Ядю в рамках этого вечера памяти Александра Тихановича. Спасибо за Ваш визит и всего Вам самого лучшего. Ждём Вас в Беларуси.

Ирина Билык:
Я буду надеяться и, в принципе, я даже уверена, что мои сольные концерты обязательно состоятся и в Витебске, и в Минске, и в Гомеле. И моя тётя родная живёт в Речице Гомельской области. Я очень хочу, чтобы люди увидели красивую, душевную музыку в моём исполнении. Так что – до скорой встречи!

Полностью текст интервью здесь

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