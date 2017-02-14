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Народная артистка Украины Ирина Билык: Артист должен быть искренним!

14.02.2017 - 11:58

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Билык, Народная артистка Украины.

Тема любви в творчестве
Один из альбомов, который у меня вышел на украинском, польском и на русском языках, – только песни об этом чувстве. Только о безумной любви. Самое главное – как спеть об этом. Потому что можно спеть для того, чтобы сделать вид, что ты яркий, замечательный певец. Артист может быть и в каком-то не выгодном для себя свете, главное – чтобы это было искренне.

О личной жизни
Каждая история вызывает бурный интерес, но я думаю, что всё прошлое – можно вычеркнуть из жизни. Самое главное – то, что происходит сейчас. Мой муж очень известный режиссёр, стилист, фотохудожник Аслан Ахмадов, известный всем по любви, дружбе с Людмилой Марковной Гурченко. У нас растёт маленький сын, ему всего 1 год и 2 месяца.

О подарках поклонникам
Ко дню рождения, 6 апреля, я решила сделать замечательный подарок поклонникам – альбом из новых 10 моих треков. Я очень переживаю, потому что альбом называется «Без грима». Это нетрадиционная для меня музыка, а музыка лаунж, немного джаза, какие-то особенные чувства и переживания.

Ирина Билык

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