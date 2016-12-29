Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств №1: Наши дети – лицо Республики!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Дорохина, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, директор Детской хореографической школы искусств №1 г.Минска.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Дорохина, Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, директор Детской хореографической школы искусств №1 г.Минска.
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