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Ирина Костевич: задача на 2017 год – создать 70 тысяч новых рабочих мест

14.03.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. 14 марта назначен новый министр труда и социальной защиты. Руководителем профильного ведомства стала Ирина Костевич. До этого она занимала должность заместителя министра экономики. За плечами опытного специалиста – не один год работы в сфере статистики и анализа.

Сегодня перед Министерством труда и социальной защиты стоит ряд задач. Среди них – обеспечение высокого уровеня занятости белорусов и рост их доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Задача на 2017 год стоит создание 70 тысяч новых рабочих мест. Эти рабочие места должны быть современные, качественные, эффективные и с соответствующим уровнем заработной платы. Стоит задача к концу года не менее 1000 рублей заработная плата в целом по экономике.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района столицы, Владимира Карпяка – помощником Президента – главным инспектором по Минску. Пополнение и в дипкорпусе. Андрей Страчко поедет в Кыргызстан, Руслан Есин – в Японию.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии:
Глава государства поставил конкретные задачи по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Это дальнейшее выстраивание контактов с бизнесменами, это работа по привлечению инвестиций из Японии и, конечно, это расширение регионального сотрудничества.

И сегодня же Президент назначил генеральных директоров ряда

предприятий нефтепромышленного комплекса. Так, на должность главы ОАО «Нафтан» согласован Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» возглавит Виталий Павлов, а во главе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» встанет Олег Починок.

Ирина Костевич: задача на 2017 год – создать 70 тысяч новых рабочих мест

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