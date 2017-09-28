новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Ирина Круг: «Миша взорвался: «Зачем ей петь, вообще?»

28.09.2017 - 22:02

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Круг слышал, как Вы поёте? Любая девушка, жена поёт на кухне.

Ирина Круг, певица:
Как-то был момент, я была с ним на гастролях и попробовала вот так в микрофон, и один из его музыкантов говорит: «Миша, слушай, в ней что-то есть». Миша взорвался: «Всё, не хочу, вообще, на эту тему разговаривать. Зачем ей петь, вообще?»

А он говорит: «Ты послушай, что-то у неё в тембре, видимо».

Потому что я не знала ни нот, никогда не имела отношения к музыке, я не знаю, как так получилось, вообще, всё это.  

Всё-таки, получилось, что есть немало произведений, где у Вас фактически есть дуэт с Михаилом.

Ирина Круг:
Это была работа и идея Вадима Цыганова.

Чтоб мне как-то встать на ноги.

Хотя, я, вообще, боялась делать этот шаг. Я очень этого боялась, как воспримет это, вообще, публика. Я просто закрыла глаза, и мне говорил Вадим, я шла и делала.  

«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Иду прошлым, а не настоящим»: большое интервью Ирины Круг
Ирина Круг: «Мне всегда очень жалко людей»
«Я видела всех. Всё же на моих глазах было»: Ирина Круг об убийстве мужа
«Очень много придуманного, особенно про жён»: Ирина Круг о сериале «Легенды о Круге»
Ирина Круг о платьях, которые дарил Михаил: «Я на это смотрела – надо в шансоне только одевать»
Ирина Круг: «Я верю снам»
«У меня волосы дыбом встали»: чем увлекается сын Михаила Круга, рассказала его приёмная мама
Ирина Круг о Пугачёвой: «Вот мне её хочется к шансону отнести»
Все новости по теме Российские исполнители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru