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Ирина Круг: «Мне всегда очень жалко людей»

28.09.2017 - 22:04

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы так замечательно улыбаетесь. У Вас такое прекрасное настроение, и Вы, между делом, выходите и поёте.

Ирина Круг, певица:
Это я умею.

Мне кажется, Вы, всё-таки, оптимист в жизни.

Ирина Круг:
Я очень оптимистична, да, конечно. Научилась и улыбаться, потому что сцена – она учит многому. Потому что ты, несмотря на то, какое у тебя настроение сегодня, ты должна улыбаться. Потому что ты даёшь им радость, этим людям. И им неважно, что у тебя там: плачешь ты внутри или какое-то состояние, или у тебя что-то болит, в конце концов – ты этого не показываешь. Я – вот такая, у меня эмоции всегда. Я вечно реву и сопереживаю всем, при всей моей вот… Я могу вспылить, могу и покричать сильно. Я – очень ранимая. Мне всегда очень жалко людей. Неважно каких – дети или кто-то болеет. Мне могут люди в 3 часа ночи позвонить. Если я вижу, что мне звонит подруга, я возьму трубку и буду с ней час разговаривать. А она плачет. Может, у неё что-то в семье, ещё что-то, мало ли, что случилось.

И от таких случаев я иногда отключаю телефон, если я ночью приезжаю.

Потому что я знаю, что, если мне кто-то ночью позвонит – я возьму телефон. И, собственно, я пришла бы на помощь, если бы что-то случилось. Поэтому я себя ограждаю, мне надо отключиться, потому что, если что – то я всегда, я вот понимаю, что я соскочу ночью. Потому что умею сострадать, наверное, людям. 

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