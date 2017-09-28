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Ирина Круг о платьях, которые дарил Михаил: «Я на это смотрела – надо в шансоне только одевать»

28.09.2017 - 22:03

Ирина Круг, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, я слышал из Вашего интервью, что Михаил Круг Вам из поездок привозил платья, которые потом для Вас стали концертными.

Ирина Круг, певица:
Да. В Кремле я первый раз была на «Шансоне» – первый раз я выступала в его платье розовом. Да. Потому что, когда он их мне дарил, я на это смотрела – там, знаете, мишура всякая – надо в шансоне только одевать.

Всякие там перья.

Я думала: «Господи, для чего мне эти платья? Куда я буду, вообще, в них ходить?» У меня они лежали, помню, как-то в коробках. И я в них стала петь, да. Вот это вот, вообще, было интересно. 

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