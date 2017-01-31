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Ирис Миттенар: 45 Instagram-фактов о Мисс Вселенная-2017

31.01.2017 - 00:06

Новости Франции. Большой французский праздник: в первый раз за шесть с половиной десятков лет титул «Мисс Вселенная» достался жительнице Пятой республики. Конкурс 65-й по счету, в столице Филлипин Маниле прошел в третий раз подряд. Первой принцессой стала гаитянка Ракель Пелисер, второй – Андрэа Товар из Колумбии.

Девушку, которую признали самой красивой не только на планете Земля, но и во всей вселенной, зовут Ирис Миттенар. Ей 23 года и она уроженка Лилля. Студентка, учится на хирурга-стоматолога и подрабатывает моделью.


Девушка толерантна, если не сказать добра. Она участвовала в волонтерских программах, а в одном из интервью, когда речь зашла о беженцах, Ирис сказала следующее:
Во Франции мы за глобализацию. Мы хотим максимальный межкультурный обмен. Мы хотим больше общаться с людьми, чем сейчас. Возможно, однажды, что-то изменится, но сегодня мы выступаем за открытые границы.


Странички девушки можно найти в Instagram, Facebook, Twitter и в Snapchat.


Так что же за человек Ирис Миттенар, что она любит и чем увлекается? Попробуем разобраться, внимательно изучив ее Instagram-аккаунт.

Автор: Анна Лисица.

Ирис Миттенар: 45 Instagram-фактов о Мисс Вселенная-2017
Многие девушки любят побыть принцессами. Ирис – не исключение. Ариэль.
Фото. Многие девушки любят побыть принцессами. Ирис – не исключение. Ариэль.
Золушка.
Фото. Золушка.
И даже рождественский эльф.
Фото. И даже рождественский эльф.
Любит пиццу.
Фото. Любит пиццу.
И вообще не против иногда съесть не самого полезного джанк-фуда.
Фото. И вообще не против иногда съесть не самого полезного джанк-фуда.
Или фаст-фуда.
Фото. Или фаст-фуда.
Не откажется Ирис и от сладкого: венских вафель...
Фото. Не откажется Ирис и от сладкого: венских вафель...
... пирожных...
Фото. ... пирожных...
... круассанов и других вкусностей.
Фото. ... круассанов и других вкусностей.
Которые, кстати, прекрасно готовит сама.
Фото. Которые, кстати, прекрасно готовит сама.
Словом, диету Мисс Вселенная-2017 сложно назвать очень уж жестокой.
Фото. Словом, диету Мисс Вселенная-2017 сложно назвать очень уж жестокой.
Но погодите завидовать наследственности и метаболизму: калорийную еду Ирис позволяет себе в том числе потому, что увлекается спортом.
Фото. Но погодите завидовать наследственности и метаболизму: калорийную еду Ирис позволяет себе в том числе потому, что увлекается спортом.
Причем не только в роли болельщицы.
Фото. Причем не только в роли болельщицы.
Девушка много занимается фитнесом (например, очень уважает пилатес).
Фото. Девушка много занимается фитнесом (например, очень уважает пилатес).
Рекомендует не забывать о подкачке рук.
Фото. Рекомендует не забывать о подкачке рук.
Да и всего организма в целом.
Фото. Да и всего организма в целом.
К этому нужно прибавить любовь к активным видам спорта.
Фото. К этому нужно прибавить любовь к активным видам спорта.
Например, прыжкам с парашютом, банджи-джампингу и дельтапланеризму.
Фото. Например, прыжкам с парашютом, банджи-джампингу и дельтапланеризму.
Отдых у Ирис тоже очень активный.
Фото. Отдых у Ирис тоже очень активный.
Такая работа не может пройти бесследно.
Фото. Такая работа не может пройти бесследно.
Девушке очень идут купальники.
Фото. Девушке очень идут купальники.
Вне зависимости от цвета и фасона.
Фото. Вне зависимости от цвета и фасона.
Ноги – фактически бесконечные.
Фото. Ноги – фактически бесконечные.
Если прошлое фото показалось вам оптическим обманом, обратите внимание вот на это.
Фото. Если прошлое фото показалось вам оптическим обманом, обратите внимание вот на это.
Наряд, который покорил жюри «Мисс Вселенная»: танцовщица из Мулен-Руж.
Фото. Наряд, который покорил жюри «Мисс Вселенная»: танцовщица из Мулен-Руж.
Кстати, купальники девушке шли всегда (на фото Ирис 3 года).
Фото. Кстати, купальники девушке шли всегда (на фото Ирис 3 года).
Девушка любит котов.
Фото. Девушка любит котов.
Да и вообще неравнодушна ко всему живому и пушистому.
Фото. Да и вообще неравнодушна ко всему живому и пушистому.
И туфли. Из разных материалов и с разной высотой каблука.
Фото. И туфли. Из разных материалов и с разной высотой каблука.
Но неизменно стильные.
Фото. Но неизменно стильные.
Туфель много не бывает!
Фото. Туфель много не бывает!
Фото.
Фото.
Фото.
Акцент только на одном украшении: с ним связаны «приятные воспоминания».
Фото. Акцент только на одном украшении: с ним связаны «приятные воспоминания».
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

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