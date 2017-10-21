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Ищут золото и делают кирпичи: на какой работе предпочтение отдают женщинам?

21.10.2017 - 01:38

Новости Беларуси. О гендерном аспекте в некоторых профессиях рассказали во время программы «Открытый разговор».

Женщина-искатель золота.


Настоящая находка для работодателя на горных приисках в Перу. Женщин здесь ценят и сразу берут на работу, потому что они трудятся аккуратнее, скрупулезнее мужчин.

Женщинам нет равных на кирпичных фабриках в Индии.


Как показала практика, у них почти нет брака – битого кирпича.

Немало сварщиц работают в Китае.


Причём, некоторым из них уже под 90 лет.

Женщины-пожарные никого не удивляют в Израиле.


Дамы в этом деле настолько преуспели, что в стране даже создали пожарную команду, которая состоит только из женщин.

Женщины с лёгкостью достигают вершин.


Например, в России среди лётчиц гражданской и военной авиации есть немало представительниц прекрасного пола.

Женщины-таксисты стали появляться в последние годы в Афганистане.


И связано это отнюдь не с эмансипацией. Скорее наоборот. Дамы-таксисты возят женщин, которым нельзя выходить из дома без ближайших родственников-мужчин. 

«Открытый разговор»: женщин на работе в Беларуси дискриминируют?

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