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«Исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут»: Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси

11.07.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Выстраивать равные отношения со всеми зарубежными партнерами и выгодно использовать для страны момент улучшения мировой конъюнктуры рынка. Основные приоритеты внешней политики и экономики Беларуси обозначил 11 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании у главы государства – более 250 человек. Это дипломаты, в том числе руководители многих загранучреждений, представители правительства и руководители предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя упустить момент улучшения положения в мировой экономике и конъюнктуры для продвижения наших товаров. При этом надо исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут, оставляя наиболее выгодные наработанные рынки ближайших стран.

Подчеркиваю: Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы вместе вырабатываем общие подходы к ключевым задачам в экономике. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции – это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики. Потому что наши народнохозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая. Без наших товаров России будет обойтись трудно, и когда они говорят об импортозамещении, считайте, это шанс для нашего импортозамещения.

«Исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут»: Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси

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