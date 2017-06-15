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Искусство проповеди и ведение допроса: что должен прочесть журналист, по мнению Виталия Третьякова

15.06.2017 - 22:09

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Виталий Третьяков, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова:
Когда я объясняю, как нужно писать публицистические статьи (а телевидение, в основном, публицистика, устные выступления с комментариями) я говорю, что, вообще, лучший учебник этого – не учебник журналистики, а вы возьмите учебник гомилетики. То есть, учебник религиозный, искусства проповеди.

Оттуда пропаганда – это проповедь.

Она оттуда идёт. Уж за 2 тысячи лет, наверное, люди там выработали методы. Реально полезно. Когда интервью – обязательно прочитайте главу «Как вести допрос» в учебнике криминалистики. И в последнем издании моего учебника я даже дал сноску на эту главу. Та же самая цель. В чём цель интервью? Журналист должен получить то, что данный человек никогда не говорил. Он уже и так ответил, зачем повторять? А лучше – то, что он пытается скрыть. Этого добивается следователь, когда допрашивает подозреваемого. 

Полностью интервью смотрите здесь

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