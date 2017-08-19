новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Испанская полиция нашла в укрытии террористов следы взрывчатки «мать Сатаны»

19.08.2017 - 15:59

Новости Испании. Испанские полицейские обнаружили на месте предполагаемого укрытия террористов, устроивших нападение в Барселоне и Камбрильсе, следы взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое вещество использовали боевики группировки «Исламское государство» в своих терактах, например, в Брюсселе и Париже.

Взрывчатка обладает примерно такой же силой, как тротил. При этом зачастую не определяется после детонации и легко воспламеняется. В связи с этим вещество получило название «мать Сатаны». Полиция Испании сейчас разыскивает всех возможных причастных к терактам в стране.

Испанская полиция нашла в укрытии террористов следы взрывчатки «мать Сатаны»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

МВД Испании заявило, что обезвредило группировку, совершившую теракты в городах Каталонии
МВД Испании заявило, что обезвредило группировку, совершившую теракты в городах Каталонии
Житель Барселоны: Людей в центре стало еще больше, туристы пошли на место, где это произошло
Житель Барселоны: Людей в центре стало еще больше, туристы пошли на место, где это произошло
Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу
Террористическая атака на Испанию: что известно к этому часу
певец Герман о теракте в Барселоне
«Я был в метре от всего»: певец Герман о теракте в Барселоне
Президент Беларуси выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с жертвами в результате серии терактов
Президент Беларуси выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с жертвами в результате серии терактов
Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне
Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне
Теракт в Барселоне, попытка теракта в Камбрильсе, взрывы в Альканаре: официально подтверждена связь между этими событиями
Теракт в Барселоне, попытка теракта в Камбрильсе, взрывы в Альканаре: официально подтверждена связь между этими событиями
Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа
Все новости по теме Теракты в Испании. Август 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru