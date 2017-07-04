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Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»

04.07.2017 - 23:10

Новости Беларуси. Государственные награды – лучшим представителям своих сфер. Ордена, медали и знаки о присвоении высоких званий вручил 4 июля Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего награды получили около 40 человек. Среди них представители силовых структур, медики, педагоги, ученые, спортсмены, деятели культуры и социальной сферы. Такие церемонии уже стали традиционными.

Сегодняшняя была приурочена к главному государственному празднику – Дню Независимости.

Еще вчера Беларусь отмечала самый главный свой праздник – День Независимости, самый масштабный и яркий, с парадом и салютом. И самый, пожалуй, символичный для молодого суверенного государства.

4 июля, в продолжение, вручение госнаград. Около 40 человек приглашены во Дворец Независимости.

Перед торжественной церемонией экскурсия по залам, которые до этого многие видели лишь в новостях. Это тоже один из символов Независимой Беларуси, а значит, и общего успеха. Того самого, в который свой вклад внесли и сегодняшние посетители.

Среди тех, кто награжден сегодня, Анатолий Алай – наш именитый кинорежиссер, мэтр белоруской документалистики. В его послужном списке более 100 работ. Ведь до того, как стать режиссером, он был оператором. Многие из его робот как раз о войне: у Анатолия Ивановича Великая Отечественная отняла отца.

Анатолий Алай, кинорежиссер, член Белорусского союза кинематографистов:
Я в основном делаю фильмы о пропавших без вести. Дело в том, что мой отец – Алай Иван Алексеевич – военврач, в годы Великой Отечественной войны, находясь на Белостокском пограничном выступе, пропал без вести. И я всю жизнь, сколько себя помню,  ищу своего отца. Я, собственно, пришел в кино потому, что появилась возможность ездить, искать, надеяться.

Мы мало знаем, о 1941 особенно. И моя задача – белые пятна эти открыть людям.

О судьбе отца Анатолий Алай сведения все-таки нашел. «Черный ворон» – это название нового фильма, который и раскроет историю до конца. Работу над фильмом режиссер уже завершил.

Ивана Тихона тоже представлять не нужно. Наш именитый легкоатлет, метатель молота, который поднимался на олимпийский пьедестал и трижды завоевывал титул чемпиона мира. Сегодня он получил орден Почета и уверил болельщиков, что борьбу за награды вскоре продолжит.

Иван Тихон, член национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Продолжаю тренироваться. К сожалению, этот сезон соревновательный сезон я пропущу. Но тренировки не прекращаю, дабы хорошо выглядеть на следующих соревнованиях. В следующем году чемпионат Европы, Европейские Олимпийские игры, которые пройдут в 2019 году в Минске.

И, конечно же, основные Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Готовимся туда.

Президент отмечает: в зале лучшие представители белорусского народа. Те, кто добился наивысших достижений в мирном труде и ратном деле. Главный государственный праздник глубоко связан с освобождением Беларуси от захватчиков, обретением свободы и независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нынешние наследники тех героических времен приумножают славу Отечества образцовым исполнением долга и личным мужеством. Испокон веков воин, защитник Отечества пользовался в нашем обществе глубоким уважением, считался надежной опорой государства. И сегодня с нами лучшие представители Вооруженных Сил, правоохранительных органов, подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Представители аграрной сферы, труженики села также вносят весомый вклад в обеспечение национальной безопасности.

Своим напряженным трудом порой в крайне неблагоприятных погодных условиях они сумели существенно повысить экспорт продовольствия, укрепить бюджет страны в непростой для нее период.

Свои высокие награды и звания сегодня получат представители самых разных отраслей экономики и профессий: промышленники и строители, врачи и юристы, лесоводы, спортсмены, деятели науки, культуры, сферы социальной защиты и обслуживания. Это свидетельствует о том, что человек труда в нашем обществе имеет самые широкие возможности для применения своих сил и творческих способностей.

И вклад каждого достойного гражданина, патриота своей страны всегда будет отмечен по заслугам.

Сегодня я хочу еще раз поздравить вас с праздником – Днем Независимости. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов в вашей деятельности на благо Беларуси.

Новая награда – медаль «За спасенную жизнь». 4 июля ее получили четверо.

Денис Романчук – сотрудник милиции. Прошлым летом он отдыхал семьей возле Припяти, заметил тонувшего и спас ему жизнь. Председатель Чаусского райисполкома – история нашумевшая – вместе с участковым вывел из горящего дома мужчину.

Сергей Дроздовский, председатель Чаусского районного исполнительного комитета:
Повезло, что я был рядом и увидел, вызвал помощь. Дом горит, веранда задымлена. Подошел ближе к крыльцу – небольшой силуэт показался.

Ну, и вошли туда. Да любой человек поступил бы так же!

Сегодня вместе с тем самым участковым Александром Барсуковым получили медали. Разумеется, люди в погонах 4 июля были удостоены наград не только за героические подвиги, но и за ежедневный труд во благо безопасности. А еще медали, ордена почетные звания получили медики, ученые, артисты.

Михаил Козинец, главный дирижер  Национального академического оркестра Республики Беларусь имени М. Жиновича:
Гэта пульт, за якім дырыжыраваў Іосіф Жыновіч. Мне ў свой час прапанавалі замяніць гэты пульт.

Я сказаў «не», таму што гэта сама жывая гісторыя.

Он посвятил свою жизнь музыке и оркестру, в который в свое время его лично пригласил Иосиф Жинович. На счету – десятки премьер. Народный артист Беларуси, известный дирижер, с оркестром уже объездил по меньшей мере полмира. А в 2018 году вместе с ним на любимой сцене намерен отмечать и свой личный юбилей, 80 лет.

Любовь к народной музыке Михаилу Анотоновичу прививали с детства. Дед играл на скрипке, мама прекрасно пела. О планах рассказывать не любит, пусть это и суеверия. В личной копилке уже орден и медаль Франциска Скорины, премия «За духовное возрождение». Теперь и орден Почета.

Михаил Козинец:
Гэта быў далекі 1972 год. Я быў запрошаны на доўгія-доўгія гастролі ў Сярэднюю Азію Іосіфам Іосіфамічам Жыновічам. Вось с таго часу на 45 гадоў я тут часова затрымаўся.

А он к своим подопечным относится как к родным: радуется успехам, помогает и словом, и делом. Впрочем, как и весь персонал – а это более 300 человек! Директором этого дома-интерната Анатолий Вареник работает уже 16 лет. Вернее, уже 16 лет помогает сделать из интерната родной дом. Здесь и мастерские, и спортзал, и даже свой мини-ресторан. Всего этого могло и не быть, но Анатолий Семенович настоял.

Анатолий Вареник, директор Психоневрологического дом-интерната для престарелых и инвалидов № 3 Минска:
15 лет назад все говорили: будут ломать, цветы не нужны, не надо ничего. Люди сделали все для того, чтобы было комфортно нашим проживающим.

И сегодня вы видите: у нас много цветов, прекрасная территория, прекрасные спальни.

Мероприятия, которые проводятся, и спортивные, и культурные. Совсем недавно наша художественная самодеятельность (17 человек проживающих) побывала в Польше, Германии и во Франции, Париже.

Работники социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства, лесоводства, строительства. В общем, все сферы нашей жизни, благодаря которым развивается страна. Награды сегодня получали и ученые, и руководители успешных предприятий-организаций, и спортсмены, и учителя.

Виталий Васильевич работает в жлобинской школе с момента ее основания. Школа большая, больше 2000 детей. Преподает технический труд. И среди его учеников почти 40 победителей республиканских олимпиад.

Виталий Гузов, учитель средней школы № 13 Жлобина:
Если кто-то мечтает и думает о том, что сапоги будет тачать сапожник, а пироги печь пирожник, то это неверно в корне.

И девочка, и мальчик должны, по крайней мере, уметь владеть инструментом и иметь навыки самообслуживания в быту.

После церемонии вручения – бокал шампанского, тосты за прошедший праздник, за Беларусь и ее будущее. За будущие возможности реализовать себя и добиться успеха в любимом деле.

Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»

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