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Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля

03.07.2017 - 18:37

Новости Беларуси. 3 июля вся страна превратилась в одну большую праздничную площадку. В Верхнем городе развернулась масштабная культурная и историческая площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Летопись Минска, начиная с XI века и до наших дней, показали воссоздатели хроники. По-настоящему зрелищные действа притянули сотни зрителей. Ключевым стал эпизод – получение Минском Магдебурского права.

Участник исторической реконструкции:

Сегодня у нас фестиваль, посвященный десяти столетиям истории Беларуси. Называется он «На пути к независимости». На наших реконструкциях всегда много зрителей, но сегодня как-то особенно. Плотными рядами все стоят, смотрят, аплодируют, слушают.

Гости праздника:

Нам очень понравилось посмотреть историю нашей республики.

Очень здорово, что у нас в Минске проводятся такие мероприятия. Это очень познавательно для нашей молодежи, для нас, подрастающего поколения.

Возле Дворца спорта продолжается концертная программа в режиме нон-стоп. На сцену выходят артисты и творческие коллективы. Любимые мотивы подхватывают и зрители. Некоторые даже пускаются в пляс.

Праздник охватил весь город. Людей достаточно много, мы увидели здесь и иностранцев. Кто-то приехал погостить к родственникам и друзьям, кто-то заглянул в столицу в качестве туристов именно 3 июля.

Гости праздника:
Нам очень понравилось. Нас очень впечатлил национальный фольклор. Мы купили сувениры местных мастеров.
Великолепно, мне нравится! Столько счастливых людей, такая энергетика! Здорово!

Исторические реконструкции, концерт в режиме нон-стоп: народные гуляния проходят в Минске 3 июля

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