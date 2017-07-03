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Исторические реконструкции, концерты, фуд-корт: Минск празднует День Независимости

03.07.2017 - 15:14

Новости Беларуси. Праздник, который мы заслужили, год из года объединяет миллионы. Минск уже традиционно в этот день становится большой праздничной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые гуляния проходят в разных точках белорусской столицы. Основные – у Дворца спорта. Здесь развернул работу город мастеров и ожидаются десятки развлекательных мероприятий. Занятие найдут и любители истории – белорусам покажут, как жили наши предки в далеком ХІ веке, и поклонники спорта – в силовом экстриме посоревнуются настоящие богатыри.

В Верхнем городе – масштабные исторические реконструкции. Минчанам и гостям столицы покажут, к примеру, каким город был в ХІ веке и расскажут об увлечениях минчан в эпоху реформации. А пока, под аккомпанемент концертной программы предлагается прогуляться по настоящему городу мастеров. Эксклюзивные сувениры из соломы, глины, ткани и дерева – от белорусских умельцев. Все можно посмотреть, покрутить в руках и, конечно, приобрести. Рядом – выставки, конкурсы. В общем, город полностью погружен в праздник.

Возле Дворца спорта стартовал концерт, рассчитанный на весь день, рядом, в силовом экстриме соревнуются настоящие богатыри из Беларуси, Украины, России, Литвы. Надо отметить, борьба не из легких! Давайте посмотрим!

Также площадка у Дворца спорта превратилась в огромной фуд-корт. Ярмарка по площади размером как 2 больших гипермаркета. Здесь же можно не только вкусно и плотно пообедать, но и, к примеру, закупиться сувенирами с национальным колоритом. Самобытные произведения искусства в Минск привезли мастера со всей страны.

В столице проходит более 40 мероприятий по всему городу. День очень насыщенный и очень яркий!

Исторические реконструкции, концерты, фуд-корт: Минск празднует День Независимости

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