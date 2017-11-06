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Исторический залп крейсера «Аврора»: на Августовском канале вспоминают события, положившие начало Октябрьской революции

06.11.2017 - 14:50

Новости Беларуси. Крейсер «Аврора» дал залп на Августовском канале. Импровизированный корабль в точности повторил исторический выстрел, который 100 лет назад положил начало Октябрьской революции.

В память об этом событии в Гродненском районе проходит международный туристический марафон «Школа выживания». Сборные команды из Беларуси и Украины должны выполнить партийное задание под названием «100 километров, 100 препятствий, 50 часов без сна». Под руководством революционного комиссара участники преодолевают сотни километров по пересеченной местности. Навыки выживания, умение ориентироваться в полевых условиях и вести себя в экстремальных ситуациях – все это пригодится туристам.

Василий Калач, исполнитель роли комиссара Ивана Городенского:
Им выдавали мандаты, согласно которым они проводили рекогносцировку славного города Гродно, после чего они отправились на суровый революционный маршрут выживания. Отличникам политподготвки будет выдаваться усиленный паек, содержащий шоколад,  и богатый калориями, чтобы они могли смело, надежно и сильно выступать в борьбе за дело революции.

Такого рода туристический марафон проходит впервые. На Августовском канале «Школа выживания» разбила базу на три дня. Задача – научиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях и организовывать поисково-спасательные работы.

Исторический залп крейсера «Аврора»: на Августовском канале вспоминают события, положившие начало Октябрьской революции

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