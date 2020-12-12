Истории добрых дел и нюансы работы ведущих СТВ в кадре. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные новости в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 13 декабря, в 19.30.
О чем расскажут корреспонденты, смотрите в видеоматериале.
Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России
Новости Беларуси. Защищая отечественного производителя, Россия шесть лет назад запретила участвовать в тендерах госзакупок отдельным видам товаров зарубежного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немало российских производителей постепенно снизили оснащение своей техники, например, минскими моторами. Страны-члены Евразийского экономического союза сочли неправомерным ущемление своих производителей. В результате неоднократных обсуждений и совещаний, удалось добиться принятия новых постановлений. Теперь наравне с российскими машиностроительными предприятиями допускается участие в госзакупках в России продукции производителей из стран ЕАЭС. Сертификат о происхождении товара выдается Белорусской торгово-промышленной палатой.
О других новостях экономики за 11 декабря читайте здесь.