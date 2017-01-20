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История возникновения погон

20.01.2017 - 12:06

Погоны – это не только знаки воинских различий, но и красивый аксессуар, дополняющий мундир.   Однако история происхождения погон имеет очень утилитарный характер.

Гренаднаясумка воинов зачастую сползала, и для того, чтобы удержать ее на плече,  были придуманы погоны. Крепился погон к пройме рукава и в верхней части был снабжён петлёй для пуговицы. Однако времена сугубо практической значимости погона далеко позади.

Первые погоны появились в 17 веке. К примеру, звание офицера не предполагало ношение сумок, поэтому и погон в то время у людей с высокими званиями не было. С течением времени этот элемент воинской одежды приобретает декоративное значение. В 60-ых годах 18 столетия по цвету погон можно было определить, в каком полку служит солдат. Не раз погоны уходили из жизни военнослужащих, но затем вновь возвращались.

Погоны могли носить не только мужчины, но женщины и даже дети. Погоны времён Второй мировой войны нередко были самодельные.

Форма, расцветка, количество и расположение знаков – всё это различает погоны между собой.

Погоны – не просто атрибут военной формы или знак различия. Каждый военнослужащий с особым трепетом относится к этому элементу обмундирования. А воспоминания о первых погонах со многими остаются навсегда.

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